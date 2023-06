Coppejans, qui défiera De Minaur, va "essayer de profiter à fond de cette expérience"

"Ce n'est pas un cadeau", a-t-il confié à Belga. "Les Australiens ont la réputation d'être de bons joueurs de gazon. Et De Minaur vient de disputer la finale au Queen's. Soit. Je n'aurai en tout rien cas à perdre. Je me rappelle l'avoir rencontré une fois, en qualifications pour l'Australian Open, quand il avait 16 ou 17 ans. J'avais gagné. Mais ici, ce sera une autre paire de manches", a-t-il souri. "Il a d'excellentes frappes à plat, il sert bien pour sa taille et il est vif comme l'éclair. Je vais essayer de trouver quelques failles en regardant des vidéos avec mon coach, Niels Desein. Et j'espère que je pourrai jouer sur un Show Court. Ce serait déjà chouette."

Kimmer Coppejans est en tout cas ravi d'avoir pu franchir les grilles du mythique All England Club, vendredi, suite à sa qualification pour le tableau final. Sa dernière présence à Wimbledon remonte en effet à l'époque des juniors.