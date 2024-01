Coppejans sera absent des courts pour six mois : "Je vais me faire opérer au coude"

"Je souffre d'une élongation du ligament collatéral médial", a-t-il expliqué à Belga. "On appelle cela un golf elbow, contrairement au tennis elbow, qui touche l'extérieur du coude. Pourtant, cela fait deux ans que je n'ai plus joué au golf", a-t-il souri. "Les premières douleurs sont apparues après Wimbledon, mais c'était toujours supportable. Simplement, après ma blessure au flanc gauche à Astana, la situation s'est aggravée. Je n'ai quasi pas pu taper la balle durant la préparation hivernale. J'espérais que cela irait à l'Open d'Australie, mais j'ai dû jouer avec des analgésiques et des anti-inflammatoires. Bref, cela ne pouvait pas continuer de la sorte. Je suis allé voir un spécialiste et je vais me faire opérer au coude mercredi. On va le renforcer à l'aide d'un greffon".

Kimmer Coppejans devra porter une attelle durant six semaines et ne pourra pas envisager un retour sur le circuit avant le mois de juillet ou le mois d'août.