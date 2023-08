Coppejans à un match du tableau final : "Très content de mon niveau jusqu'à présent"

Kimmer Coppejans (ATP 148) avait le sourire, vendredi à New York, après s'être qualifié pour le troisième et dernier tour des qualifications de l'US Open. Sur le court N.15, l'Ostendais, 29 ans, n'a eu besoin que d'1h05 pour battre l'Autrichien Filip Misolic (ATP 168), 22 ans, 6-2, 6-2 dans un match reporté la veille par la pluie.

L'US Open est le seul tournoi du Grand Chelem auquel Kimmer Coppejans n'a encore jamais participé, après s'être qualifié pour le tableau final de Wimbledon, fin juin. Pour une place dans le tableau final, le Flandrien sera opposé au vainqueur du match entre le Français Titouan Droguet (ATP 172) et l'Américain Tennys Sandgren (ATP 212).

"J'ai disputé un bon match", a-t-il confié après sa victoire. "Je ne vais pas dire que ce fut une prestation incroyable, mais j'ai été solide. Je trouve qu'on se valait dans l'échange, mais j'avais un bien meilleur service que lui. C'est ce qui a fait la différence. Je suis parvenu à rentrer dans ses jeux de service, ce qui m'a permis de le mettre sous pression, là où lui avait nettement plus de difficultés. Ma première balle était plus puissante, ce qui m'a bien aidé. Je suis très content de mon niveau jusqu'à présent."

"Ce serait un rêve qui se réalise", a-t-il poursuivi. "J'aurai alors figuré dans le tableau final des quatre tournois du Grand Chelem. J'espère que je réussirai à atteindre cet objectif. Drouguet et Sandgren sont deux très bons joueurs. Le Français sert très bien et a un bon coup droit. Il est également assez adroit. L'Américain, lui, sert également très bien, mais est plus un contreur, solide du fond. Ce ne sera donc pas un match évident, mais c'est normal. Il faudra être costaud, mais je suis ravi d'être là."