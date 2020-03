Coronavirus: il n'y aura plus de tournois WTA avant le 2 mai

La WTA, l'organe qui dirige le tennis féminin professionnel, a annoncé lundi l'annulation de ses épreuves jusqu'au 2 mai en raison de la pandémie de coronavirus. Les trois derniers tournois annulés sont ceux de Stuttgart, Istanbul et Prague qui devaient se jouer sur terre battue fin avril.

"A ce stade, le WTA Tour est maintenant suspendu jusqu'au 2 mai. Nous prendrons une décision dans la semaine à venir concernant les autres épreuves européennes de la WTA sur terre battue et nous continuerons à suivre de près cette situation et son impact sur la saison 2020 du WTA Tour", peut-on lire sur le site de la WTA.

La 43e édition du Porsche Grand Prix, de catégorie Premier et doté de 820.977 dollars, devait se jouer en salle à Stuttgart du 20 au 26 avril. L'Open d'Istanbul, tournoi de catégorie International devait se jouer aussi du 20 au 26 avril. Il était doté de 251.750 dollars. Doté d'un prize-money et d'une catégorie identiques, l'Open de Prague était programmé du 27 avril au 2 mai. Les tournois Premier Mandatory (principale catégorie après les Grands Chelems) d'Indian Wells (11-22 mars) et Miami (24 mars-4 avril) avaient déjà été annulés.

Ceux de Guadalajara (125K Series/125.000 dollars) du 16 au 20 mars et Bogota un tournoi de la catégorie International (terre battue/251.750 dollars) du 6 au 12 avril ont aussi été supprimés.

L'ATP qui gère le circuit professionnel masculin et la Fédération internationale (ITF) ont annoncé jeudi dernier la suspension généralisée de leurs tournois, jusqu'au 26 avril pour la première et jusqu'au 20 pour la seconde.