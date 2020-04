Coronavirus: Nick Kyrgios propose de livrer des réserves alimentaires aux plus démunis

Nick Kyrgios appelle ses 1,4 million de followers sur Instagram à demander l'aide s'ils sont en difficulté à cause de la crise du coronavirus. Le frantasque joueur de tennis australien propose même de livrer personnellement de la nourriture à quiconque en fait la demande. "Qui ne travaille pas ou se retrouve sans revenu et n'a donc plus de nourriture, ou qui a juste du mal... s'il vous plaît, ne dormez pas le ventre vide. N'ayez pas peur ou n'ayez pas honte de m'envoyer un message privé. Je veux vraiment partager ce que j'ai. Même si ce n'est qu'une boîte de nouilles, un pain ou du lait. Je le déposerai devant votre porte, sans poser de questions !"

Kyrgios, connu pour ses frasques sur et hors des courts, avait déjà été actif en faveur des victimes des énormes incendies de forêt en Australie au début de cette année. Sa promesse de donner 200 dollars pour chaque aces réussi à l'Open d'Australie avait été imitées par ses collègues.