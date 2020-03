Coronavirus: Roger Federer fait un geste en faveur des familles défavorisées

Face à la crise du Coronavirus, Roger Federer, avec son épouse Mirka, a décidé d'effectuer un don d'un million de francs suisses (environ 943.000 euros) en faveur des "familles suisses les plus défavorisées", a annoncé le joueur de tennis bâlois, 4e mondial, mercredi sur les réseaux sociaux.

"Nous vivons une période difficile pour nous tous et personne ne doit être laissé pour compte. Mirka et moi avons décidé de personnellement faire un don d'un million de francs suisses aux familles plus défavorisées en Suisse. Notre contribution n'est qu'un début. Nous espérons que d'autres se joindront à nous pour aider encore plus de familles dans le besoin. Ensemble, nous pouvons surmonter cette crise ! Restez en bonne santé !", a écrit Roger Federer, 38 ans, victorieux de 20 tournois du Grand Chelem.