Coronavirus: le don généreux de ce joueur de tennis américain pour les enfants en difficultés

Le joueur de tennis américain Taylor Fritz, associé à la créatrice de contenu sur TikTok Addison Rae, a remporté dimanche la somme d'un million de dollars en remportant le Stay at Home Slam, un tournoi de tennis virtuel disputé sur le jeu Mario Tennis sur Nintendo Switch. L'Américain a versé ses gains à 'No Kid Hungry', association qui donne de la nourriture aux enfants en difficulté.

Addison Rae et Fritz, 22 ans et 24e au classement ATP, ont battu en finale le tennisman japonais Kei Nishikori et le musicien Steve Aoki. D'autres stars, qui ont chacune reçu 25.000 dollars de l'organisation à verser à une association de leur choix, étaient présentes en direct sur la plateforme Facebook Gaming: Kevin Anderson, Serena Williams, Naomi Osaka et Madison Keys ou encore le chanteur Seal, qui a assuré le spectacle, ainsi que la jeune retraitée Maria Sharapova.

Les circuits ATP et WTA de tennis sont arrêtés au moins jusqu'au 13 juillet à cause de la pandémie de Covid-19.