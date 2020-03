Coronavirus - Wimbledon envisage le report voire même l'annulation pure et simple de son édition 2020

(Belga) Le All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), organisateur du prestigieux tournoi de Wimbledon, a annoncé mercredi envisager de nombreuses hypothèses au regard de la pandémie de coronavirus. Le report, voire même l'annulation pure et simple de la troisième levée du Grand Chelem de la saison, ont été évoqués.

Programmé du 29 juin au 12 juillet à Londres, le prestigieux rendez-vous sur gazon n'a encore avancé aucune certitude. L'organisation a toutefois avoué qu'un report causerait des "risques significatifs et des difficultés" au regard de la très relative durée de la saison sur herbe. Les organisateurs, qui ont écarté la possibilité d'une édition à huis clos, se réuniront la semaine prochaine afin de prendre une décision. Le monde du tennis est à l'arrêt jusqu'au 7 juin et aucun tournoi sur terre battue ne sera disputé cette saison. Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem de la saison, a annoncé son report à fin septembre (20 septembre au 4 octobre). (Belga)