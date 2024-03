Costoulas, Vandewinkel, Benoit et Zimmermann pour affronter les États-Unis

La N.1 belge Elise Mertens (WTA 28) "a décidé qu'il n'y avait pas de place pour la Billie Jean King Cup dans son programme de tournois", a précisé le capitaine de l'équipe nationale. "Ysaline Bonaventure (WTA 408), qui est encore en convalescence, et Alison Van Uytvanck (WTA 503), récemment revenue de blessure, ne sont pas non plus de la partie", a-t-il regretté.

Wim Fissette ne pourra compter sur ses meilleurs éléments. "Nous devons malheureusement nous passer de nos valeurs sûres Greet Minnen (WTA 81) et Yanina Wickmayer (WTA 89)", qui sont récemment revenues dans le top 100 et veulent se concentrer sur leurs carrières personnelles.

C'est une équipe "jeune mais talentueuse" qui s'envolera donc pour la rencontre prévue les 12 et 13 avril à Orlando, en Floride. "Nous attendons vraiment avec impatience le voyage aux États-Unis. On se rend compte qu'il sera difficile de remporter cette victoire, mais au tennis et surtout en Billie Jean King Cup, tout est possible."

Les États-Unis comptent cinq joueuses classées dans le top 50: Coco Gauff (WTA 3), Jessica Pegula (WTA 5), Madison Keys (WTA 20), Emma Navarro (WTA 23) et Sloane Stephens (WTA 44). La capitaine Lindsay Davenport doit encore annoncer sa sélection.

L'année dernière, la Belgique s'était inclinée 3-2 contre le Canada en qualifications. Les Canadiennes avaient remporté la compétition en novembre à Séville, en Espagne, tandis que les Belges s'étaient imposées contre la Hongrie (3-1) en barrages.