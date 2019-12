Coup dur pour Kei Nishikori, forcé de renoncer à l'Open d'Australie

Kei Nishikori a une nouvelle dois dû repousser son retour à la compétition. Le Japonais, actuel 13e mondial, souffre toujours du coude et a dû faire une croix sur l'ATP Cup (3 - 12 janvier) et l'Open d'Australie (20 janvier - 2 février), première levée du Grand Chelem 2020.

"Aujourd'hui, nous avons décidé avec mon équipe que je n'étais pas prêt à jouer au plus haut niveau", a déclaré le Japonais de 29 ans cité dans un communiqué de l'Open d'Australie. "La décision n'a pas été facile à prendre car l'Australie est un des endroits où je préfère jouer."

Quart de finaliste en 2019 sur les terrains de Melbourne Park, Nishikori n'a plus joué depuis sa défaite au 3e tour de l'US Open le 30 août dernier. Depuis lors, une blessure persistante au coude l'empêche de revenir à la compétition. Opéré en octobre, il avait déjà fait l'impasse sur la phase finale de la Coupe Davis fin novembre.

Pour l'ATP Cup, nouveau tournoi par équipes qui va lancer la saison, ce retrait est une mauvaise nouvelle supplémentaire après les forfaits d'Andy Murray (blessure) et de Roger Federer (raisons personnelles). La Belgique, versée dans le groupe C disputé à Sydney, défiera la Grande-Bretagne, la Bulgarie et la Moldavie.