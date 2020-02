Coupe Davis: David Goffin renonce à jouer le match de qualification contre la Hongrie

Le N.1 belge et 10e joueur mondial, David Goffin ne jouera pas le match de qualification de la Coupe Davis de tennis contre la Hongrie les 6 et 7 mars à Debrecen. "David souhaite donner la priorité à sa préparation pour les tournois sur dur d'Indian Wells et Miami, qui commenceront la semaine après cette rencontre de Coupe Davis", a expliqué mardi Johan Van Herck, le capitaine belge.

La sélection retenue est composée de Kimmer Coppenjans (ATP 152), Ruben Bemelmans (ATP 226), Arthur De Greef (ATP 331) et des joueurs de double Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 46 en double). Van Herck a ensuite exprimé son sentiment après le forfait volontaire de Goffin. "Nous regrettons bien entendu de ne pas pouvoir aligner l'équipe la plus forte. Mais l'expérience du passé nous a appris que nous pouvons livrer de solides prestations en Coupe Davis. Nous avons entière confiance dans les qualités de Kimmer, Ruben, Arthur, Joran et Sander. Ensemble, nous ferons tout pour décrocher la qualification pour les Davis Cup Finals à Madrid." Les douze vainqueurs des rencontres de qualification se retrouveront en phase finale pour laquelle les quatre demi-finalistes de l'an denrier Espagne, Canada, Grande-Bretagne et Russie ainsi que les deux équipes invitées Serbie et France sont déjà qualifiées/ La phase finale de cette nouvelle formule de la Coupe Davis, apparue en 2019, se jouera à 18 équipes (6 groupes de 3) du 23 au 29 novembre 2020 sur les courts en dur de La Caja Magica madrilène.