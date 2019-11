Coupe Davis - "Je n'ai pas la chance d'avoir un service comme Kyrgios", regrette Steve Darcis

(Belga) Steve Darcis (ATP 158) n'est pas parvenu à forger l'exploit contre Nick Kyrgios (ATP 30) mercredi soir à Madrid pour mettre la Belgique dos au mur dans sa rencontre décisive contre l'Australie pour une place en quart de finale des Davis Cup Finals. Malgré un excellent deuxième set, le Liégeois, 35 ans, qui dispute l'épreuve pour la dernière fois, s'est incliné 6-2, 7-6 (11/9) contre le fantasque Australien au service de plomb, 24 ans.

"Kyrgios a été très solide", a-t-il confié au micro de Sporza à sa sortie du court. "On voit qu'en Coupe Davis, il a vraiment envie. Il n'a pas lâché un point, contrairement à certains tournois. Je m'en veux, parce que j'ai une petite occasion à 5-5 (dans le tie-break, ndlr) sur une deuxièmes balle de sa part un peu moyenne, j'ai deux balles de set aussi, mais il n'a quasiment servi que des premières balles et des aces dans ce tie-break. Et malheureusement, je n'ai pas la chance d'avoir un service comme lui." Le service aura effectivement fait la différence dans ce match, Nick Kyrgios claquant 22 aces et remportant 100% des points derrière sa première balle (43/43) ! "J'étais sous pression tout de suite. C'était difficile, mais j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tout donné", a poursuivi le N.2 belge, forcément déçu. "J'ai perdu, c'est triste, mais c'est le tennis. C'est comme ça. Je ne suis pas passé loin d'un troisième set, j'ai essayé de jouer mon jeu, de me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, mais je suis tombé sur plus fort que moi", a-t-il conclu. (Belga)