Coupe Davis - Johan Van Herck: "L'équipe a grandi tout au long de la semaine"

La Belgique jouera la phase de groupes de la Coupe Davis, après sa victoire 2-3 en Finlande, samedi à Espoo.

Après la remontada face à la Bolivie l'an dernier en barrages, les troupes de Johan Van Herck ont de nouveau dû inverser la tendance après avoir été menées au marquoir. Le score était en effet de 2-1 samedi après-midi après le double, que Sander Gillé et David Goffin ont perdu 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) face à Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara. David Goffin a ensuite égalisé à 2-2 en battant le N.1 finlandais Emil Ruusuvuori 6-4, 6-2, avant que Zizou Bergs ne fasse basculer la victoire dans le camp belge en dominant Otto Virtanen 6-4, 6-0. "Nous avons grandi tout au long de cette semaine", a déclaré Johan Van Herck samedi soir. "J'espère que les joueurs vont en retirer de la confiance. Ils ont tous eu une bonne semaine. Espérons qu'en septembre, nos joueurs seront mieux classés et que nous pourrons construire sur cette base". La hase de groupes aura lieu du 14 au 18 septembre dans quatre villes et réunira 16 équipes, dont quatre invitées. La Croatie, finaliste de l'édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titre, la Russie a été suspendue "jusqu'à nouvel ordre" mardi par la fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes.