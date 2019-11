Coupe Davis - L'Australie assurée de la victoire sur la Colombie après le succès d'Alex De Minaur

(Belga) Le N.1 australien Alex De Minaur (ATP 18) a éprouvé beaucoup moins de peine que David Goffin, lundi, pour dominer son homologue colombien Daniel Elahi Galan (194) dans le 2e simple du match de Coupe Davis de tennis en Australie-Colombie, mardi soir à Madrid. Il s'est imposé 6-4 et 6-3 en 1h25. Il a ainsi assuré son pays de la victoire avant le double.

Nick Kyrgios (ATP 30) avait donné le premier point aux hommes de Lleyton Hewitt avec sa victoire sur Alejandro Gonzalez 6-4 et 6-4. Le double ponctuera la rencontre. John Peers et Jordan Thompson devraient défier les N.1 mondiaux Juan-Sebastian Cabal et Robert Farah. Lundi, la Belgique a battu la Colombie 2 victoires à 1 dans le premier duel du groupe 4. Belges et Australiens se rencontrent mercredi à partir de 18h00 pour la première place du groupe. Elle ouvre les portes des quarts de finale. Les deux meilleurs 2es des six groupes seront aussi qualifiés. (Belga)