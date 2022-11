Coupe Davis - La Belgique affrontera la Corée du Sud lors des qualifications de la prochaine édition

(Belga) L'équipe belge de Coupe Davis rencontrera, début février 2023, son homologue de Corée du Sud dans une rencontre de qualification pour la phase finale de la Coupe Davis, selon le tirage au sort effectué dimanche en marge de la finale 2022, qui met aux prises l'Australie au Canada à Malaga.

Tête de série, la Belgique avait l'assurance d'éviter les grosses nations, comme la Croatie, la France ou encore les États-Unis. Les troupes de Johan Van Herck devront malgré tout effectuer un long déplacement, en Corée du Sud, pour espérer rejoindre la phase de groupes. Ce duel se jouera en quatre simples et un double. Le Canada, l'Australie, l'Italie et l'Espagne sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase de groupes, prévue en septembre 2023. (Belga)