Coupe Davis: la Belgique face à l'Australie pour une place en quarts de finale

Deux jours après sa victoire sur la Colombie (2-1), l'équipe belge de Coupe Davis rencontre l'Australie, mercredi soir (à partir de 18h00) dans son second match du groupe D de la phase finale jouée cette semaine à Madrid. Le vainqueur sera assuré de rejoindre le Canada en quarts de finale. Le perdant peut encore y accéder à condition de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes.



Mardi soir, l'Australie a dominé la Colombie (3-0). Les joueurs de l'ancien N.1 mondial Lleyton Hewitt ont laissé forte impression et partiront favoris. Johan Van Herck ne part toutefois pas battu d'avance. "Il est clair que nous allons viser la victoire pour figurer en quart de finale", a confié le capitaine belge. "Nous avons battu les Australiens lors de nos deux dernières rencontres (en 2010 en barrages à Cairns et en 2017, en demi-finale, à Bruxelles). Le format est désormais différent, et ce ne sera pas évident, mais nous avons prouvé par le passé que nous répondions toujours présents en Coupe Davis. Si nous réussissons à produire notre meilleur niveau, nous aurons toutes nos chances." Ce sera indispensable pour Steve Darcis (ATP 158), David Goffin (ATP 11) et le double Joran Vliegen et Sander Gillé face à Nick Kyrgios (ATP 30), Alex De Minaur (ATP 18) et le double John Peers et Jordan Thompson. Ceux-ci ont battu les N.1 mondiaux colombiens Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah 6-3, 3-6, 7-6 (8/6), après avoir été menés 2/6 dans le tie break final.