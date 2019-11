Coupe Davis - La France et la Serbie invitées déjà pour la finale de 2020

(Belga) La France et la Serbie disputeront la finale de l'édition 2020 de la Coupe Davis, nouvelle formule, a annoncé l'ITF, la fédération internationale qui a accordé une invitation à ces deux pays.

La France avait été éliminée en phase de poule pour cette première édition qui s'achève dimanche à Madrid. La Serbie a elle été battue par la Russie en quarts de finale. Les Français ont gagné la Coupe Davis pour la dernière fois en 2017 (contre la Belgique à Lille) et la Serbie en 2010. Les demi-finalistes de l'actuelle édition (Russie, Canada, Grande-Bretagne et Espagne) sont aussi déjà qualifiés pour l'édition 2020. Douze pays doivent encore décrocher leur ticket par le biais de rencontres de qualifications les 6 et 7 mars prochain. Le tirage au sort de ces barrages, qui concerne la Belgique, sera effectué dimanche à Madrid. Victorieuse de la Colombie (2-1) dans son groupe, mais battue par l'Australie (2-1), la Belgique avait été éliminée en phase de poules jeudi. (Belga)