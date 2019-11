Coupe Davis: la sélection espagnole en deuil

Le père de Roberto Bautista Agut est décédé jeudi, quelques heures après que le joueur a quitté la sélection espagnole de Coupe Davis.

Quand le N.9 mondial a appris que la santé de son père s'était rapidement détériorée, il a quitté immédiatement la sélection à Madrid et est retourné à Castellon, à environ 400 kilomètres de la capitale espagnole. La fédération espagnole a confirmé le décès de Ximo Bautista et a apporté son soutient au joueur et à sa famille. Ximo Bautista a été victime d'un accident chez lui en 2016 et souffrait depuis de sérieux problèmes de santé.

L'Espagne affrontera l'Argentine en quarts de finale de la Coupe Davis vendredi. Pour remplacer Bautista Agut, qui avait joué deux matchs de simple, le capitaine espagnol Sergi Bruguera peut faire appel à Pablo Carreno Busta (ATP 27), Feliciano Lopez (ATP 62) ou au spécialiste du double Marcel Granollers. Rafael Nadal (ATP 1) est le leader de l'équipe.