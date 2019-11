Coupe Davis - Le Canada bat l'Australie en quarts de finale et rejoint le dernier carré

(Belga) Le Canada s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe Davis de tennis jeudi à Madrid, Espagne. Les Canadiens ont écarté l'Australie 2 victoires à une en quarts de finale.

Le Canada jouera en demi-finales contre la Serbie ou la Russie. Dans le premier simple, le Canadien Vasek Pospisil, 150e mondial, a battu l'Australien John Millman (ATP 48) en deux sets 7-6 (9/7) et 6-4. Alex De Minaur, 18e à l'ATP, 20 ans, avait réussi à égaliser en venant à bout de Denis Shapovalov, 20 ans, 15e mondial, 3-6, 6-4, 7-5. Le double décisif a vu la victoire de Denis Shapovalov et Vasek Pospisil sur Jordan Thompson et John Peers 6-4, 6-4 pour permettre aux Canadiens de rejoindre le dernier carré. Les deux autres quarts de finale mettront aux prises la Grande-Bretagne à l'Allemagne d'une part, et l'Argentine à l'Espagne d'autres part. Victorieuse de la Colombie (2-1), mais battue par l'Australie (2-1), la Belgique avait été éliminée en phase de poules. (Belga)