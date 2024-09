Coupe Davis: les Bleus rêvent de phase finale à Valence

L'équipe de France de Coupe Davis, emmenée notamment par Ugo Humbert et Arthur Fils, va devoir jouer à son meilleur niveau de mardi à dimanche contre l'Australie, la République tchèque et l'Espagne, hôte d'un groupe relevé à Valence, pour accéder à la phase finale.

Le finaliste malheureux de l'édition 2002 a fait appel à Arthur Rinderknech, polyvalent en simple et en double, un exercice auquel sont rompus les deux autres membres de l'escouade bleue, Pierre-Hugues Herbert et le vétéran Edouard Roger-Vasselin (40 ans).

Ils débuteront mardi (16h00) dans le groupe B contre l'Australie, défaite en finale en 2022 et en 2023, et qui n'a pas remporté la compétition depuis 21 ans.

Enfin samedi (16h00), Humbert et consorts joueront peut-être leur qualification contre la République tchèque, adversaire a priori à leur portée.

A Bologne, dans le groupe A, l'Italie, tenante du titre, fera elle sans le N.1 mondial Janik Sinner, sacré dimanche à New York en finale de l'US Open. Face aux Belges, aux Brésiliens et aux Néerlandais, les Italiens ne pourront pas compter non plus sur Lorenzo Musetti, médaille de bronze aux JO de Paris.

Dans le groupe C, organisé à Zhuhai (Chine), l'Allemagne retrouvera la Slovaquie, le Chili et les Etats-Unis.

Dans le groupe D disputé à Manchester, la Grande-Bretagne sera opposée à l'Argentine, au Canada et à la Finlande.

Alain JOCARD

D'autres joueurs de top niveau en découdront à l'échelon inférieur, parmi lesquels Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas.

Les N.4 et 12 mondiaux se retrouveront à Belgrade au cours d'un Serbie-Grèce, barrage qui sent la poudre, dont le vainqueur ira en qualifications pour tenter d'accéder à l'élite en 2025.