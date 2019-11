Coupe Davis - Van Herck, avant l'Australie: "Pas évident, mais nous avons toujours répondu présents"

(Belga) La Belgique a rendez-vous avec l'Australie ce mercredi à 18 heures à Madrid pour une place en quarts de la phase finale de la Coupe Davis de tennis. Victorieux 2-1 de la Colombie avec un très bon Darcis et un Goffin poussif, les Belges ont tout intérêt à gagner dans le Stadium 3 de la Caja Magica pour éviter les comptes d'apothicaire liés à une éventuelle place de meilleurs deuxièmes.

"Il est clair que nous allons viser la victoire pour figurer en quart de finale", a confié le capitaine Johan Van Herck dans une interview à Sporza. "Nous avons battu les Australiens lors de nos deux dernières rencontres (NdlR : en 2010 en barrages à Cairns et en 2017, en demi-finale, à Bruxelles). Le format est désormais différent, et ce ne sera pas évident, mais nous avons prouvé par le passé que nous répondions toujours présents en Coupe Davis. Si nous réussissons à produire notre meilleur niveau, nous aurons toutes nos chances." David Goffin (ATP 11) surtout, devra montrer un autre visage contre le jeune Alex De Minaur (ATP 18), 20 ans, auteur d'une fin de saison en boulet de canon avec un titre à Shenzhen et des finales à Bâle et au Masters Next Gen. Steve Darcis (ATP 158) risque d'avoir fort affaire contre Nick Kyrgios (ATP 30), c'est en effet le N.1 belge qui aura dans sa raquette les clés de cette rencontre. "Le niveau de jeu que David a proposé n'était pas bon, mais il a su réagir", a poursuivi le capitaine. "Il est passé par le chas de l'aiguille, mais le fait qu'il ait trouvé une solution est important et devrait lui donner plus de confiance pour mercredi. Il s'est peut-être mis un peu de trop de pression, mais il a gagné son match, ce qui est le principal. Et peut-être que la pression sera moindre contre De Minaur. David joue généralement mieux contre de meilleurs adversaires." . (Belga)