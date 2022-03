Coupe Davis - Zizou Bergs gagne le 5e point et envoie la Belgique en phase de groupes

(Belga) La Belgique a décroché son billet pour la phase de groupes de la Coupe Davis de tennis en s'imposant 2-3 en Finlande, samedi à Espoo. Zizou Bergs (ATP 163) a offert le point décisif à la Belgique en battant Otto Virtanen (ATP 405) 6-4, 6-0 en 1h06 dans le 5e et dernier match samedi.

David Gofffin avait permis à la Belgique de revenir à deux victoires partout dans ce barrage face à la Finlande, Le numéro un belge, 68e mondial, s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h37 face au numéro un finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 71) dans le 4e match. La Finlande avait pris les commandes (2-1) après qu' Emil Ruusuvuori et Harri Heliovaara ont battu Sander Gillé et David Goffin 6-3, 2-6, 7-6 (7/5) dans le double plus tôt dans la journée. David Goffin remplaçait Joran Vliegen le partenaire habituel de Sander Gillé. Le spécialiste du double, testé positif au coronavirus vendredi, a dû déclarer forfait. Le score était de 1-1 après la première journée vendredi avec la victoire 7-5, 3-6, 6-3 de David Goffin sur Otto Virtanen et la défaite 6-3, 7-5 de Zizou Bergs face à Emil Ruusuvuori vendredi. La Belgique se qualifie ainsi a pour la phase de groupes du 14 au 18 septembre dans quatre villes et qui réunira 16 équipes, dont quatre invitées. La Croatie, finaliste de l'édition 2021, la Grande-Bretagne et la Serbie, invitées, sont déjà qualifiées. Tenante du titre, la Russie a été suspendue "jusqu'à nouvel ordre" mardi par la fédération internationale de tennis (ITF) en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. La phase finale aura lieu du 23 au 27 novembre, avec huit équipes. La Belgique avait retrouvé le groupe mondial grâce à sa victoire 2-3 face à la Bolivie le 20 septembre dernier à Asuncion (Paraguay). (Belga)