Coupe Davis/quart de finale: Sinner égalise pour l'Italie contre les Pays-Bas

Le double sera décisif. Celui des Néerlandais a de sérieux atouts avec les expérimentés Wesley Koolhof (34 ans) et Jean-Julien Rojer (42 ans), N.8 et 18 mondiaux dans cette spécialité. Associés à d'autres joueurs, ils ont tous deux été sacrés en Grand Chelem: à Wimbledon cette année pour le premier, à Wimbledon en 2015, l'US Open en 2017 et Roland-Garros en 2022 pour le second.

Face à eux se dresseront Simone Bolelli et Lorenzo Sonego.

Contre Sinner, Griekespoor a été le plus rapide en action, remportant beaucoup plus aisément ses jeux de service que Sinner les siens, en n'hésitant pas à plusieurs reprises à suivre ses premières balles au filet.