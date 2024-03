Danielle Collins crée la surprise jusqu'au bout et bat Elena Rybakina en finale

Danielle Collins est allée jusqu'au bout de son beau parcours. L'Américaine de 30 ans, 53e au classement mondial, a inscrit son nom au palmarès de l'Open de Miami de tennis. Elle a battu en finale la Kazakhe Elena Rybakina, 24 ans, 4e mondiale, et s'est offert son premier titre dans un WTA 1000 (doté de 8.770.480 dollars), samedi en Floride.

La Moscovite avait gagné les trois plus récentes de leurs quatre rencontres jouées auparavant, dont cette année à Abou Dhabi.

Au bout de 2 heure et 2 minutes d'une rencontre entre frappeuses, Collins a pris le meilleur sur Rybakina en deux sets: 7-5 et 6-3.

Collins a émergé dans le premier set après une heure de jeu. Après avoir manqué une balle de break dans le 2e jeu, la Floridienne a dû en sauver quatre dans le 7e jeu puis encore une à 5-5. Mais sous pression, Rybakina a encore eu du mal à 6-5. La Kazakhe sauva deux balles de set mais dut céder sur la troisième (7-5).

Mise en confiance, la Floridienne signa le break d'entrée pour mener 2-0. Dos au mur, Rybakova réagit et aurait pu mener 3-4 mais Collins sauva deux balles de break. Rybakina n'a converti qu'une seule de ses 11 occasions dans l'ensemble du match. A 4-3, l'Américaine hérita d'une nouvelle occasion de break et elle ne la laissa pas passer (5-3). Il ne lui restait plus qu'à conclure sur son service.

Collins, 7e Américaine au classement WTA avant cette finale, a remporté son 3e titre en carrière en quatre finales après ceux de Palerme et San Jose en 2021 et sa finale perdue à l'Open d'Australie en 2022. Elle devrait se retrouver 22e lundi au classement WTA.