Daniil Medvedev élimine Jannik Sinner après un combat de cinq sets et file en demi-finale

Après un long combat de 3h54, Daniil Medvedev (ATP 5) a éliminé mardi le N.1 mondial Jannik Sinner en quarts de finale du tournoi de Wimbledon, troisième levée du grand chelem sur le gazon de Londres. Le Russe, cinquième tête de série, s'est imposé en cinq sets 6-7(7/9), 6-4, 7-6 (7/4), 2-6, 6-3 et accède aux demi-finales pour la deuxième fois de sa carrière.

Après un premier set très serré remporté au jeu décisif (7/9) par le N.1 mondial, Medvedev a immédiatement recollé en gagnant la deuxième manche 6-4. Au début du troisième set, Sinner s'est plaint de maux de tête et a dû sortir une dizaine de minutes du court. De retour sur le terrain, il a longtemps gardé un break de retard sur son adversaire avant d'égaliser à 5-5 et même de mener 6-5, mais Medvedev a finalement égalisé sur le fil pour remporter, à son tour, le jeu décisif (7/4).

Le Russe a ensuite lâché du lest dans la quatrième manche, complètement dominée par Sinner (2-6). Dans la dernière manche, Medvedev a pris le service de son adversaire dès le quatrième jeu et n'a plus concédé sa mise en jeu ensuite, remportant la manche 6-3.