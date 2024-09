Daniil Medvedev ne fait qu'une bouchée de Flavio Cobolli et passe en huitièmes

Le Russe Daniil Medvedev (ATP 5/N.5) n'a pas tremblé face à l'Italien Flavio Cobolli (ATP 31/N.31) en seizième de finale de l'US Open, le quatrième et dernier Grand Chelem de la saison tennistique. Samedi à New York, Medvedev a écarté le bourreau de Zizou Bergs (ATP 80) en trois manches, 6-3, 6-4, 6-3. La partie a duré deux heures et quart.