Daniil Medvedev ne tremble pas face à Felix Auger-Aliassime et passe en huitièmes

Le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) a obtenu sa place en 8e de finale de l'Open d'Australie, le premier tournoi du Grand Chelem de la saison, samedi à Melbourne. Au 3e tour, il a disposé du Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 30/N.27), 6-3, 6-4, 6-3 en 2 heures et 9 minutes, s'imposant pour la première fois de la quinzaine en trois sets après ses batailles contre le Finlandais Emil Ruusuvori (ATP 53) et le qualifié français Terence Atmane (ATP 144).

Medvedev est en quête d'un premier titre sur l'acrylique australien après les finales perdues en 2021 contre Djokovic et en 2022 contre Nadal. Quant à Auger-Aliassime, il n'a plus réussi à atteindre un quart de finale de Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2022, qui concluait sa meilleure période sur les quatre tournois les plus prestigieux du circuit, après un quart de finale à Wimbledon 2021 et une demi-finale à l'US Open 2021.

Pour Daniil Medvedev, il faudra désormais affronter le Portugais Nuno Borges au prochain tour. Le Portugais classé 69e mondial s'est débarrassé du Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 13/N.13) alors qu'il avait concédé le premier set, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2, 7-6 (8/6), en près de 3 heures. Le demi-finaliste 2017, quart-de-finaliste à trois reprises, n'a su résister à son adversaire de 26 ans qui disputait pour la première fois le 3e tour d'un Grand Chelem.