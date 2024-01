Daniil Medvedev passe en demi-finales après cinq sets face à Hubert Hurkacz

Si Medvedev a été plus exposé sur son service (5 breaks et 15 balles de break concédées contre 4 breaks et 9 balles de break en sa faveur), il a néanmoins réussi à remporter les jeux nécessaires pour enlever la victoire. Il rejoint ainsi les demi-finales de l'Open d'Australie pour la troisième fois de sa carrière après les deux finales disputées en 2021 et 2022. Le Russe a atteint le dernier carré sur les trois derniers Grands Chelems: Wimbledon 2023 (demi-finale), l'US Open 2023 (finale) et désormais l'Open d'Australie.

Au prochain tour, Daniil Medvedev se retrouvera contre le vainqueur de la rencontre entre l'Espagnol Alcaraz (ATP 2/N.2) et l'Allemand Alexander Zverev (ATP 6/N.6). Les deux joueurs s'affronteront plus tard dans la journée. Dans l'autre demi-finale, le N.1 mondial serbe Novak Djokovic, qui a sorti l'Américain Taylor Fritz (ATP 12/N.12), rencontrera l'Italien Jannik Sinner (ATP 4/N.4), tombeur du Russe Andrey Rublev (ATP 5/N.5).