Daniil Medvedev remonte deux sets et franchit le 2e tour au bout de la nuit

Le double finaliste en 2021 et 2022 affrontera pour une place en huitièmes de finale le Canadien Felix Auger-Aliassime, 30e mondial et tête de série N.27, qui a battu le qualifié français Hugo Grenier (ATP 178) en quatre sets 6-1, 3-6, 6-1, 6-2.

Le Russe, 3e mondial et tête de série N.3, a remonté deux sets de retard face au Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 53) avant de s'imposer 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) et 6-0. Il était passé 4 heures du matin à Melbourne quand le duel pris fin après 4 heures et 23 minutes de match.

Hubert Hurkacz, 9e mondial et tête de série N.9, a aussi souffert face au qualifié tchèque Jakub Mensik (ATP 142) mais s'est qualifié pour le troisième tour. Le Polonais s'est imposé en cinq sets 6-7 (9/11), 6-1, 5-7, 6-1, 6-3 en 3 heures et 25 minutes et affrontera le Français Ugo Humbert, 20e mondial et tête de série N.21 au prochain tour. Tombeur de David Goffin au premier tour, Humbert a battu en quatre sets 6-2, 5-7, 6-1, 7-6 (7/3) le Chinois Zhizhen Zhang (ATP 54).