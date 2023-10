Daniil Medvedev se joue d'Alexander Zverev et se hisse en finale

Daniil Medvedev s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis ATP 500 de Pékin, épreuve sur surface dure dotée de 3.633.875 dollars, mardi, en Chine. Le Russe, 3e joueur mondial et tête de série N.2, a battu l'Allemand Alexander Zverev (ATP 10/N.8) 6-4, 6-3 en 1 heure et 26 minutes.

Medvedev, 27 ans, tentera d'ajouter un 21e titre à son palmarès et un 6e en 2023. Cette saison, il a remporté les tournois de Rotterdam, Doha, Dubaï, Miami et Rome. Le Russe a été battu à 14 reprises en finales, dont cette année à Indian Wells et à l'US Open.

En finale, Medvedev trouvera sur sa route soit l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 2/N.1), soit l'Italien Jannik Sinner (ATP 7/N.6).