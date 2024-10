Daria Kasatkina résiste à la conquérante Mirra Andreeva et remporte son 8e titre WTA

Il a semblé qu'Andreeva se dirigeait vers le plus grand succès de sa carrière, lorsque la sensation du tennis mondial a pris un break d'avance pour mener 0-3 en début de troisième set. Kasatkina est toutefois sortie de sa léthargie et a remporté cinq jeux consécutifs, pour s'envoler vers son 8e sacre sur le circuit WTA.

La joueuse de 27 ans se taille la part du lion dans la dotation de 922.573 dollars et soulève son deuxième trophée de la saison après Eastbourne (Grande-Bretagne), et quatre finales perdues à Séoul (Corée du Sud), Adelaïde (Australie), Abou Dhabi (Émirats arabes unis) et Charleston (États-Unis).