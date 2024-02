David Goffin accède au tableau final à Marseille

David Goffin (ATP 134) a obtenu sa place dans le tableau final du tournoi de tennis ATP 250 de Marseille, lundi. Il s'est défait du Français invité Lucas Pouille (ATP 315), 7-5, 6-3, pour s'extraire du second tour des qualifications du tournoi doté de 724.015 euros et disputé sur surface dure. La partie a duré un peu plus d'une heure et demie.