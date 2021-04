David Goffin après son beau parcours à Monte-Carlo: "3 victoires en Masters 1000, cela n'était pas arrivé depuis un moment"

David Goffin (ATP 15) n'a donc pas réussi à se qualifier une deuxième fois pour les demi-finales du tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo, vendredi. Après Novak Djokovic (ATP 1), jeudi, le Liégeois a lui aussi mordu la poussière contre le Britannique Daniel Evans (ATP 33), l'invité surprise sur le Rocher, qui n'avait encore jamais été à pareille fête depuis le début de sa carrière.



"C'était dur", a-t-il expliqué. "Il sait très bien sentir quand il faut faire jouer l'adversaire ou quand il faut abréger l'échange. Je le connais un peu, parce que je l'ai vu en junior. Je voyais ses chaussettes rouges et la terre battue et je sentais qu'il n'aimait pas jouer sur cette surface. Avec la maturité, ces dernières années, il a pu mettre en place son jeu avec ses propres armes. Il n'y avait que lui qui ne croyait pas qu'il pouvait bien jouer sur terre battue. Maintenant, il est plus mûr, il a un jeu plus stable et il peut se battre et croire à la victoire."

Battu, David Goffin n'était toutefois pas abattu. Et le N.1 belge espère se rattraper dès la semaine prochaine au tournoi ATP 500 de Barcelone. "Je suis content d'avoir eu ces matches ici. C'est quand même un bon tournoi pour moi, j'ai eu de bonnes victoires, surtout celle contre Sascha (Alexander Zverev, ndlr) que je vais retenir. Trois victoires en Masters 1000, cela n'était pas arrivé depuis un moment. C'est dommage pour aujourd'hui. Mais après Miami (élimination d'entrée, ndlr), je ne savais pas où j'en étais. Je voulais jouer des matches, et cela a été le cas. J'aurais voulu en jouer encore un, mais c'est comme ça. Je suis content d'avoir atteint les quarts de finale d'un Masters 1000. Malgré la déception, je vais essayer de continuer dans cette voie. Je vais à Barcelone où je serai très motivé pour gagner des matches."