David Goffin battu en quarts par Brandon Nakashima qui rencontrera Blockx en demie

David Goffin n'est pas parvenu à se hisser en demi-finales du tournoi de tennis Challenger 75 de Danderyd, vendredi en début de soirée en Suède. Le N.1 belge, 4e tête de série de cette épreuve en salle sur surface dure dotée de 73.000 euros, a été écarté en quarts de finale par Brandon Nakashima (ATP 143). L'Américain de 22 ans, 8e tête de série, s'est imposé en deux sets: 6-2 et 7-6 (7/2) après 1 heure et 40 minutes de jeu.

Goffin, 105e mondial, 32 ans, qui disputait en principe son 26e et dernier tournoi de l'année, cherchait à remonter au classement afin de figurer le 4 décembre en ordre utile pour entrer directement dans le tableau final de l'Open d'Australie qui se jouera du 14 au 28 janvier à Melbourne. On se rappelle qu'il avait dû disputer les qualifications du dernier US Open et n'était pas parvenu à s'y extraire étant battu dès le premier tour.

C'est donc Nakashima qui sera opposé samedi à Alexander Blockx (ATP 412) pour une place en finale en Suède. Le jeune Anversois de 18 ans, a rejoint sa première demi-finale à l'occasion de son premier tournoi Challenger en carrière. Il a battu facilement le Tchèque Jakub Mensik (ATP 152), 18 ans, 6-3 et 6-0 en quarts de finale. Blockx reste sur 15 matchs victorieux après ses victoires dans les ITF M25 de Glasgow et Sunderland.