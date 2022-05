David Goffin confirme: le Liégeois remporte son premier match à Roland Garros

David Goffin s'est qualifié mardi pour le deuxième tour de Roland-Garros. Le Liégeois de 31 ans, 48e mondial, a remporté en quatre sets 6-4, 4-6, 6-4, 6-4 son match du premier tour face au jeune Tchèque Jiri Lehecka, 20 ans et 77e mondial, disputée sur la terre battue du Court 11 à la Porte d'Auteuil. La rencontre a duré 2 heures et 45 minutes.

David Goffin a signé mardi son premier succès en Grand Chelem depuis son huitième de finale de l'US Open 2020 perdu face au Canadien Denis Shapovalov.

Depuis, le N.1 belge n'était plus parvenu à passer un tour dans un tournoi majeur. C'est aussi la première fois depuis trois ans qu'il gagne un match à Roland-Garros, où il avait pris la porte d'entrée en 2020 et 2021, respectivement battu par les Italiens Jannik Sinner et Lorenzo Musetti.

David Goffin affrontera au deuxième tour le vainqueur du match entre l'Amércain Frances Tiafoe (ATP 27/N.24) et le Français Benjamin Bonzi (ATP 52), opposés mardi sur le Court Simonne-Mathieu.