David Goffin a connu un "début difficile" mais est resté calme

Goffin a bouclé le match en moins d'une heure, après avoir été mené 0-3. "J'ai commis quelques erreurs et je me suis mis en difficulté, mais je n'ai pas paniqué. Ensuite, tout s'est bien passé. Je lisais bien son service et, par conséquent, je lui renvoyais bien", a confié le Liégeois.

"Ce tournoi est important pour moi et j'ai pris le temps de bien me préparer. Cela a porté ses fruits. C'est un fait que l'on joue mieux quand on est plus frais, mais je ne sais pas si cela signifie que je jouerai moins de tournois à l'avenir. Mon programme dépendra aussi du classement que j'aurai à la fin de l'année".