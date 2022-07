David Goffin de retour au top après un gros passage à vide: "Il faut apprendre à perdre", nous confie Cécile, 15 ans, qui veut "gagner un Grand Chelem"

Ce mardi après-midi, David Goffin dispute son quart de finale à Wimbledon. Face à lui, le Britannique Cameron Norrie, 12e mondial. Ce sera leur deuxième duel après celui de Barcelone l'an dernier, remporté par Norrie après abandon de Goffin. Notre compatriote dispute son 4e quart de finale en Grand Chelem, le 1er depuis celui ici-même à Wimbledon en 2019, il y a 3 ans donc. David Goffin revit sur le gazon londonien après plusieurs mois très compliqué : il a été marqué par la pandémie et a subi plusieurs blessures. Encore 13e mondial il y a 1 an, il a depuis dégringolé à la 71e place pour désormais être 58e aujourd'hui.

La difficulté de ce sport

David Goffin est l'incarnation de la difficulté de ce sport : physique mais surtout psychologique. Raillé, critiqué, limite "bon pour la casse" et en fin de carrière : il a tout subi… Un sport dont rêve pourtant des millions de joueurs et joueuses à travers le monde. Mais qui est terriblement compliqué avec très peu d'élus et d'élues. Nous sommes allés à leur rencontre. Nous avons rencontré Cécile et Cédric. A 13 et 15 ans, ils rêvent d'atteindre le haut niveau. Tout cela sous les ordres de leur papa...

"Il était fort critiqué sur les réseaux sociaux"

La difficulté psychologique, il connait. "Moi, à mon niveau, j'ai ça aussi. Parfois, je vais jouer super bien pendant deux ou trois semaines. Et puis sans savoir pourquoi, les tournois suivants, je fais des mauvais matchs, je ne sens pas très bien la balle. Je trouve qu'il était fort critiqué sur les réseaux sociaux, mais j'étais plutôt parmi ceux qui le défendaient, et je comprenais que des fois, c'est compliqué. Là on voit qu'il s'accroche, et que ça change. Mais peut-être quand dans quelques semaines il fera deux ou trois mauvais résultats", nous expliqué Cédric.

Quand on est dans un mauvais mois, il faut jouer plus

Cécile, à 15 ans, vit quasi entièrement pour le tennis. "Au début c'était un hobby, maintenant je veux en faire ma carrière. Quand je vois Nadal, ça donne envie de tout donner". Mais elle aussi, elle sait que ça peut être compliqué, parfois. "Quand on est dans un mauvais mois, un mauvais jour, il faut apprendre à perdre, continuer et s'entraîner plus…". Une maturité qui ne l'empêche pas d'avoir des rêves. "Gagner un grand chelem, j'aimerais bien. Ou d'abord être dans le top-100".