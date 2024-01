David Goffin défend sa couronne à l'occasion du deuxième BW Open

Si le tirage doit encore révéler les affiches du 1er tour à 18h00, les organisateurs ont d'ores et déjà annoncé les principaux compétiteurs qui fouleront la surface du Blocry, le centre sportif néo-louvaniste. Vainqueur l'année dernière contre le Suédois Mikael Ymer en finale, Goffin aura droit à un tableau relevé pour sa reconquête du second tournoi de tennis professionnel masculin en Belgique derrière l'European Open d'Anvers.

Du côté belge, Zizou Bergs (ATP 129), Joris De Loore (ATP 185), Gauthier Onclin (ATP 218) et Alexander Blockx (ATP 350) participeront au tableau final auprès du N.1 national et vainqueur sortant. Un invité international doit encore être annoncé, mais Borna Coric et Benoit Paire seront également de la partie, de même que le récent vainqueur des Next Gen ATP Finals, le Serbe Hamad Medjedovic (ATP 108). L'Espagnol Bernabe Zapata Miralles (ATP 78), l'Italien Flavio Cobolli (ATP 100) et l'Américain Brandon Nakashima (ATP 127) font partie des autres potentiels challengers.