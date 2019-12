David Goffin dévoile ses ambitions pour la saison 2020

David Goffin ne disputera pas samedi la finale de la Diriyah Tennis Cup, le premier tournoi exhibition réunissant des joueurs professionnels de tennis organisé en Arabie Saoudite. Le Liégeois, 29 ans, 11e mondial, n'était toutefois pas trop déçu après sa défaite 6-3, 6-3 contre le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), 23 ans, qui l'avait déjà battu à l'Open d'Australie et à Cincinnati cette année.



"Ce fut un grand tournoi, avec d'excellents adversaires et une chouette ambiance", a confié David Goffin. "Les gens étaient très enthousiastes de pouvoir suivre du tennis professionnel et nous avons été accueilli chaleureusement accueilli. Medvedev a très bien joué. Il est très fort à l'heure actuelle sur surface dure et il est très difficile à manœuvrer".

David Goffin va désormais poursuivre sa préparation pour la saison 2020 qu'il entamera le 3 janvier prochain à Sydney, lors de la toute nouvelle ATP Cup qui verra la Belgique défier la Moldavie emmenée par Radu Albot (ATP 46). "Ce fut une très bonne chose d'avoir quelques matches avant le début de la nouvelle saison. Cela permet de voir un peu où on se situe", a poursuivi le numéro 1 belge. "Venir en Arabie Saoudite fut une très belle expérience pour moi. Ils ont vraiment tout ici. Mon ambition est de revenir dans le top 10 l'an prochain et je vais essayer de signer de bons résultats dans les grands tournois", a-t-il conclu.