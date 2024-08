David Goffin, dominé par Tomas Machac, s'arrête au troisième tour

David Goffin a été éliminé au troisième tour de l'US Open, quatrième et dernière levée du Grand Chelem, samedi à New York. Le Liégeois, 78e mondial, a battu en trois sets 6-3, 6-1, 6-2 par le Tchèque Tomas Machac (ATP 39) en seulement 1 heure et 34 minutes sur la surface dure du Court N.17 de Flushing Meadows.