David Goffin éliminé au premier tour de son dernier tournoi de préparation à l'US Open

David Goffin a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Winnipeg, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, mardi au Canada. Goffin, 93e mondial et tête de série N.2, a été battu en trois sets 6-3, 2-6, 6-2 par le Suisse Leandro Riedi (ATP 165). La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes.