David Goffin éliminé au premier tour des qualifications et perdra sa place de N.1 belge

Goffin, 101e mondial et tête de série N.12 des qualifications, a été battu en trois sets 6-2, 2-6, 6-3 par l'Argentin Facundo Bagnis (ATP 136) en 1 heure et 51 minutes.

Une défaite lourde de conséquence pour Goffin qui va perdre son statut de N.1 belge la semaine prochaine au profit de Zizou Bergs. Le Limbourgeois, 103e mondial, est lui directement qualifié pour le tableau final à Madrid après avoir reçu une invitation de la part des organisateurs. Il affrontera le Français Luca Van Assche (ATP 99) au premier tour. Bergs a remporté dimanche le tournoi Challenger de Tallahassee, dont il était le tenant du titre.

Goffin a participé huit fois au tableau final à Madrid et son meilleur résultat est un quart de finale en 2017, éliminé par Rafael Nadal. Cette année, il a uniquement réussi à se hisser dans le tableau final d'un Masters 1000 à Indian Wells et a été éliminé en qualifications à Miami et Monte-Carlo. La semaine dernière, le Liégeois a été sorti au premier tour du tournoi ATP 250 de Bucarest.