David Goffin effectuait son retour à la compétition après une absence de deux mois. Il a été battu d'entrée mais il est déjà content d'être de retour sur le terrain.

David Goffin était déjà très heureux d'avoir pu reprendre la compétition malgré son élimination au premier tour du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Cincinnati dimanche. "Je reviens de loin, je ne pouvais pas être plus loin", a confié le Liégeois, 30 ans, 19e mondial, à l'Agence BELGA.

"Il faut maintenant faire confiance au processus de reconstruction. Je ne m'attendais pas à gagner directement tous les matches dès mon retour. Ce n'est jamais évident quand on revient de blessure, surtout à la cheville, il y a toujours une appréhension", a ajouté David Goffin battu au premier tour par l'Argentin Guido Pella (ATP 93) sur un double 6-3 avec, notamment, 31 fautes directes. "C'était un match difficile déjà au départ, un match de reprise, le premier jour, sur le court central. Dans l'ensemble, il a été meilleur un peu partout. J'ai eu de bons passages, mais il a très bien servi tout le match. J'ai eu du mal à bien retourner, c'est un point à travailler. Il bouge très bien, il est solide, j'ai commis beaucoup de fautes directes et cela me coûte le match", a analysé David Goffin très heureux cependant de sa condition physique.

"La cheville va bien. Physiquement, cela va bien aussi. C'est le gros point positif parce qu'on a travaillé dur physiquement. Maintenant, il y a beaucoup de choses à travailler. Je n'ai pas eu beaucoup de jours d'entraînements ici avec les meilleurs. J'ai besoin de ça, d'encore beaucoup d'entraînements, j'ai besoin de matches avec les meilleurs, j'ai besoin de match tout court. L'invitation pour Winston-Salem tombe à pic. Cela me fera encore un match avant l'US Open. Il n'y a pas vraiment d'attente, j'essaie de revenir et d'être compétitif. Pour l'instant je ne le suis pas."

David Goffin a en effet obtenu une wild-card pour le rendez-vous à Winston Salem, un ATP 250 sur surface dure aux Etats-Unis, qui débute le 22 août juste avant la 4e levée du Grand Chelem de l'année à New York (du 30 août au 12 septembre).

David Goffin s'était blessé à la cheville droite le 14 juin au premier tour du tournoi ATP 500 sur gazon de Halle contre le Français Corentin Moutet. À la suite d'une vilaine glissade, le natif de Rocourt avait été victime d'un micro arrachement osseux et de fissures ligamentaires, l'obligeant à renoncer notamment à Wimbledon et aux Jeux Olympiques.