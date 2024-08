David Goffin éliminé en demi-finales par l'Italien Lorenzo Sonego

David Goffin ne jouera pas la finale du tournoi de tennis ATP 250 de Winston-Salem. Le Liégeois de 33 ans, 90e mondial, a perdu la demi-finale qui l'opposait à l'Italien Lorenzo Sonego, 58e mondial et tête de série N.10, vendredi sur le court en dur de la ville de Caroline du Nord.

Le Turinois de 29 ans, ex-ATP 21 en 2021, réalisa à l'entame de la seconde manche un nouveau break (1-0) qu'il confirma (2-0). Goffin céda encore sa mise en jeu (4-1). La situation devint plus que compromise.

Il s'est incliné en deux manches 6-3 et 6-2 en 1h19.

Goffin, qui disputait sa première demi-finale sur le circuit ATP depuis deux ans, espérait jouer sa première finale depuis l'ATP 250 de Marrakech en avril 2022, qui a été le sixième et actuel dernier tournoi ATP enlevé par l'ancien 7e joueur mondial.

Sonego jouera sa 6e finale et visera un 4e titre en finale de ce tournoi, doté de 779.780 dollars, contre l'Espagnol Pablo Carreno Busta (ATP 299) ou l'Américain Alex Michelsen (ATP 52/N.11, qui a eu raison de Zizou Bergs en huitièmes de finale.

Dès la semaine prochaine, David Goffin disputera son 12e US Open, le quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison à New York.