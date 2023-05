David Goffin éliminé par Tommy Paul en demi-finale et éjecté du top 100 mondial

David Goffin a été éliminé en demi-finale du tournoi de tennis Challenger d'Aix-en-Provence, joué sur terre battue et doté de 200.000 euros, samedi en France. Une défaite lourde de conséquence pour le N.1 belge qui va sortir du top 100 mondial lundi.

Goffin, 95e mondial, s'est incliné en deux sets 6-4, 6-2 contre l'Américain Tommy Paul, 17e mondial et tête de série N.1. La rencontre a duré 1 heure et 26 minutes.

En finale, Paul affrontera le vainqueur du match entre l'ancien N.1 mondial britannique Andy Murray, désormais 52e à l'ATP et tête de série N.5, et le Français Harold Mayot, 241e mondial et repêché en tant que 'lucky loser'.