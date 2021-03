David Goffin enchaîne et passe au deuxième tour à Rotterdam

(c) Belga

David Goffin, 14e mondial après son titre acquis dimanche à Montpellier, défiait l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 37) au premier tour du tournoi de Rotterdam. Le Liégeois s'est facilement imposé 6-4, 6-0 en 1h01.

Au deuxième tour, Goffin affrontera le Français Jérémy Chardy qui a battu son compatriote Ugo Humbert. Si le Belge passe en quart de finale, il devra se défaire du vainqueur du match qui oppose Andy Murray à Andrey Rublev (ATP 4).

Goffin est le seul Belge présent dans le tableau de simple. Sander Gillé et Joran Vliegen, vainqueurs du tournoi ATP de Singapour la semaine dernière, sont eux en lice en double et affronteront la paire grecque Stefanos et Petros Tsitsipas au premier tour mercredi.

L'Allemand Alexender Zverev avait créé la surprise en se faisant éliminer au premier tour plus tôt dans la journée.