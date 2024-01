David Goffin: "On est plein de bonnes sensations quand on revient où on a gagné"

Interrogé sur ce que représentait pour lui de jouer le BW Open, le tenant du titre souligna: "c'est un tout gros Challenger (125, la plus haute catégorie), et un tournoi à la maison. Il n'y en a que deux, Anvers et ici. En plus, je viens défendre mon titre. On est plein de bonnes sensations quand on revient où on a gagné."

Il rencontrera dès le 1er tour Zizou Bergs (ATP 129) qui pourrait lui succéder comme N.1 belge au classement mondial lundi prochain. "C'est un premier tour difficile. Zizou joue bien. Il y a beaucoup de Belges dans le tableau. J'en ai rencontrés l'année dernière. Cela arrive ici aussi. J'espère faire un bon match."