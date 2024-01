David Goffin et les Belges fixés sur leur sort en qualifications

David Goffin a hérité de l'Italien Stefano Travaglia, 193e mondial, 32 ans, au premier tour des qualifications pour l'Open d'Australie de tennis, première levée du Grand Chelem de la saison qui débutera le 14 janvier à Melbourne. Ils sont six Belges à partir de lundi à tenter de rejoindre le tableau final chez les messieurs. Ysaline Bonaventure tentera de faire de même côté féminin.

La Stavelotaine, 193e mondiale, 29 ans, jouera au premier tour contre l'Espagnole Aliona Bolsova (WTA 168), 26 ans, pour tenter de rejoindre le tableau final où figurent déjà Elise Mertens (WTA 30), Greet Minnen (WTA 64) et Yanina Wickmayer (WTA 67).

Alexander Blockx a bénéficié lui d'une invitation pour pouvoir disputer ces qualifications. L'ancien numéro 1 mondial chez les juniors, 18 ans, 350e à l'ATP, aura comme premier adversaire l'Américain Zachary Svajda (N.32/ATP 142), 21 ans.

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen sont dans le tableau final. Côté féminin, Elise Mertens y sera avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei, Greet Minnen et Yanina Wickmayer seront associées et Kimberley Zimmermann fera la paire avec la Néerlandaise Bibiane Schoofs.