David Goffin et Zizou Bergs, associés, passent le premier tour en double

David Goffin et Zizou Bergs ont écarté l'Italien Marco Bortolotti et l'Espagnol Sergio Martos Gomes 3-6, 6-2 et 10/7 en 1 heure et 20 minutes de jeu.

La paire belge sera opposée au tour suivant, en quarts de finale au Monégasque Romain Arneodo et à l'Autrichien Sam Weissborn.

Sander Gillé et Joran Vliegen avaient eux été éliminés en entrée par les Indiens N. Sriram Balaji et Jeevan Nedunchezhiyan 7-5, 5-7 et 10/7.

Dans le tableau du simple, David Goffin (ATP 41) a rejoint le 2e tour où il rencontrera le Suédois Mikael Ymer (ATP 69) en 8es de finale.