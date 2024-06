David Goffin et Zizou Bergs se qualifient pour les quarts de finale en double

Goffin (non classé en double) et Bergs (ATP 472 en double) se sont imposés en deux sets 6-4, 6-4 les Américains Evan King (ATP 86 en double) et Reese Stalder (ATP 79 en double). La rencontre a duré un peu plus d'une heure (68 minutes).

Pour une place dans le dernier carré, la paire belge sera opposée à un autre duo américain Nathaniel Lammons et Jackson Withrow, tous les deux 22e mondial en double et qui forment la paire tête de série N.2.